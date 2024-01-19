Bergerac - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olympique Lyon, Fransa Kupası son 32 turunda deplasmanda Bergerac ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
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Fransa'da kupa heyecanı yaşanıyor.
Pierre Sage yönetimindeki Olympique Lyon, deplasmanda Yassine Azahaf'ın ekibi Bergerac ile karşı karşıya gelecek.
BERGERAC - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?
Beaublanc Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
BERGERAC - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Florent Batta'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Lyon, kupanın bir önceki turunda deplasmanda karşılaştığı Pontarlier'i 3-0 mağlup etmişti.
Bergerac ise kendi sahasında ağırladığı Libourne'u 2-1'lik skorla elemişti.
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