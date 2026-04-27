Berkan Kutlu'dan galibiyet açıklaması: 'Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim'

Berkan Kutlu'dan galibiyet açıklaması: 'Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim'

27.04.2026 22:51:00
Berkan Kutlu'dan galibiyet açıklaması: 'Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim'

Konyaspor'un futbolcusu Berkan Kutlu, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Konyaspor'un Trabzonspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada iki gol atan Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.

"Performansına 10 üzerinden kaç puan verirsin?" sorusunu yanıtlayan Berkan Kutlu, "O puanı taraftarlar versin. Orta saha, sol bek, stoper... Nerede gerekirse oynarım! Bugün goller bana nasip oldu, Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim. Ağrım vardı ama ona rağmen takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum" dedi.

"İNŞALLAH SOL BEK OLARAK KALMAM"

Sol bek oynamasının hatırlatılması üzerine konuşan Berkan Kutlu, "İnşallah sol bek olarak devam etmem (gülerek). Orta sahada kendimi çok daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu toplantısının ardından... Fenerbahçe'de ayrılıklar resmen açıklandı!
Fatih Karagümrük maçının ardından Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklama: 'Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor'
Galatasaray'ın kazanması halinde... Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor!
