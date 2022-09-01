Berke Özer kimdir, kaç yaşında? Berke Özer hangi takımlarda oynadı? Berke Özer hangi takıma transfer oldu?
Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Berke Özer'in yeni takımı belli oldu. Berke Özer kimdir, kaç yaşında? Berke Özer hangvi takımlarda oynadı? Berke Özer hangi takıma transfer oldu?
Berke Özer, 25 Mayıs 2000'de İzmir'de dünyaya geldi. Berke Özer futbol kariyeri 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. 2013'te Bucaspor'un altyapısının Altınordu'ya taşınması ile bu takımın altyapısına geçiş yaptı. 2013-14 sezonunda U-14 takımı ile Ege grubu şampiyonluğu yaşadı. 2015-16'da ise U-17 ile Türkiye ikincisi oldular. 2016-17 sezonunda ise Türkiye ikincisi olan U-19 takımında iki maç forma giydi. 16 Ağustos 2016'da Özer, 1. Lig'deki Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladı ve o sezon U21 takımına yükseltildi.
2017-18 sezonunda tamamen A takıma yükseldi. 10 Temmuz 2018 tarihinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı.
BERKE ÖZER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?
Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Berke Özer, Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Portimonense ile anlaşmaya vardı.
Transferi için Portimao'da olduğu belirtilen genç file bekçisinin 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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