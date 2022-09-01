Maxi Gomez kimdir, kaç yaşında? Maxi Gomez hangi takımda oynuyor, performansı nasıl? Maxi Gomez hangi mevkide oynuyor?

01 Eylül 2022 Perşembe, 14:17

Futbol camiasında transfer mücadelesi doludizgin devam ederken, bomba haber bu sefer Trabzonspor'dan geldi. Trabzonspor, Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.İşte, Maxi Gomez'e dair merak edilenler...

MAXİ GOMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Tam adı Maximiliano Gómez González olan futbolcu, 14 Ağustos 1996 yılında Uruguay'da dünyaya geldi. An itibariyle Valencia'dan Trabzonspor'a transfer olan Maxi Gomez, santrafor mevkiinde oynamaktadır.

26 yaşındaki Maxi Gomez, kariyerine Uruguay'ın Defensor Sporting takımında başladı. Sağ ayağını kullanan Uurguaylı oyuncu, Fenerbahçe'nin de transfer listesindeydi ancak anlaşmaya Trabzonsporla vardı.

GOMEZ'İN TRANSFER BEDELİ

Forvet arayışında olan Trabzonspor, Maxi Gomez ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Trabzonpor Gomez için Valencia'ya 6 milyon euro bonservis ödenecek. 26 yaşındaki forvet ise yıllık 2,5 milyon euro maaş alacak.

MAXİ GOMEZ İSTATİSTİKLERİ

Uruguay Milli Takımı ile 27 maçta ter döken oyuncu 4 golle fileleri havalandırmıştır. 1 Temmuz 2015 yılında Defensor'un U19'unda futbola başlayan oyuncu 14 Temmuz 2017 tarihinde ise Celta Vigo takımına transfer oldu. 2019 yılından beri Valencia takımında forma giyen Gomez, an itibariyle Trabzonspor için top koşturacak.

2015-2017 yılları arasında Defensor'da forma giyen oyuncu toplamda 47 maça çıkarken 28 gol kaydetti. 2017- 2018 sezonunda Celta Vigo ile 18 gol ve 5 asist yapan oyuncu 18/19 sezonunda ise 13 gol ve 5 asist kaydetti.

Geçen sezon Valencia formasıyla 32 maça çıkan Gomez, 5 kez rakip ağları havalandırdı.

