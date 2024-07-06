Berlin'de büyük Türk yürüyüşü!
EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında A Milli Takım, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türk taraftarlar karşılaşma öncesi Almanya'da yürüyüş düzenledi.
A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda karşısında tur için sahaya çıkacak. TSİ 22.00'da başlayacak karşılaşma öncesi Türk taraftarlar Berlin'de A Milli Takım'a destek yürüyüşü düzenledi.
30 BİN KİŞİ YER ALDI
Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın'ın aktardığına göre yürüyüşte 30 bin kişi yer aldı.
Polislerin geniş önlemler aldığı yürüyüşte direğe tırmanan Hollanda formalı bir taraftar önce ıslıklandı ardından eline Türk bayrağını alınca alkışlandı.
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