Bernard Mensah Suudi Arabistan'a transfer oldu

Süper Lig ekibi Kayserispor ile yolları ayıran Ganalı futbolcu Bernard Mensah, Suudi Arabistan kulübü Al-Tai ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 09:06
Bernard Mensah Suudi Arabistan'a transfer oldu
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Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ganalı orta saha Bernard Mensah, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Mensah, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Tai'ye imza attı. Mensah'ın yeni kulübünde 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken Ganalı oyuncunun hersezon için yaklaşık 1.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMİŞTİ

28 yaşındaki oyuncu 2017 yılında Atletico Madrid'den Kasımpaşa'ya kiralanmış, sonrasında Kayserispor'a önce kiralık sonra da 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Mensah 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Ganalı orta saha oyuncusu Süper Lig'de çıktığı 143 maçta 24 gol 23 asist katkısı vermişti.


Bernard Mensah Al-Tai transfer kayserispor

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