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Bernardo Silva, adım adım Real Madrid'e

Bernardo Silva, adım adım Real Madrid'e

12.06.2026 01:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bernardo Silva, adım adım Real Madrid'e

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Bernardo Silva'nın, Real Madrid ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

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Galatasaray'ın transfer gündemine sık sık gelen Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'nın yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bernardo Silva, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

İspanyol devinin yaklaşık 36 saat önce başlattığı yoğun transfer operasyonunun kısa sürede sonuç verdiği belirtilirken, tarafların iki yıllık sözleşme ve buna ek olarak bir yıllık opsiyon konusunda el sıkıştığı ifade edildi.

MOURINHO ISRARCIYDI

Haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun Bernardo Silva'yı kadrosunda görmeyi çok istediği ve deneyimli futbolcunun da yapılan teklife olumlu yanıt verdiği kaydedildi. Ayrıca gün içerisinde ortaya çıkan ileri düzey görüşmelerin tamamen doğrulandığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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