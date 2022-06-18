Bernardo Silva için Barcelona ihtimali!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'nın Barcelona'ya transfer olmak istediği belirtildi.
Manchester City'de geleceği merak konusu olan Bernardo Silva'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Portekizli oyuncunun Barcelona'dan iyi bir teklif gelmesi halinde Manchester City'den ayrılabileceği belirtildi.
BARCELONA'YI İSTİYOR
Frenkie de Jong'un takımdan ayrılmaması durumunda Xavi'nin transfer etmek istediği yıldız oyuncunun kendisini isteyen Barcelona'ya sıcak baktığı kaydedildi.
Manchester City ile oyuncu arasında herhangi bir sorun olmadığı ancak Silva'nın yeni bir maceraya atılmak istediği ifade edildi.
100 MİLYON EURO TALEP
Teknik direktör Pep Guardiola'nın Portekizli yıldızın ayrılığına sıcak bakmadığı belirtilirken, Manchester City'nin oyuncu için yaklaşık 100 milyon Euro bonservis talep edeceği öne sürüldü.
27 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla çıktığı 50 maçta, 13 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.
Video Haberler
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Müge Anlı için harekete geçildi
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- Terör örgütü lideri Öcalan için çarpıcı iddia
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- Adayı duyurma şartını açıkladı