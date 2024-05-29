Getafe'den kiralanmıştı: İngiliz ekipten Enes Ünal kararı!

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, İspanyol kulüp Getafe'den kiraladığı milli oyuncu Enes Ünal'ın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:28
Getafe'den kiralanmıştı: İngiliz ekipten Enes Ünal kararı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Enes Ünal'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

"ENES'TEN ÇOK ETKİLENDİK"

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Enes Ünal'ın kalıcı sözleşmeyle AFC Bournemouth'a katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Önceki birkaç ay boyunca bizimle birlikte olduğu sürede Enes'ten çok etkilendik. Onun çalışma hızı ve tutumu, uzun bir sakatlık rehabilitasyonu döneminin ardından örnek teşkil etti ve başarılı olma arzusu net bir şekilde görüldü. Buradaki oyuncu kadrosuna harika bir katkı sağladığını kanıtladı ve uzun vadeli bir sözleşmeyle aramıza katıldığını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Enes'e yaz için en iyisini diliyoruz ve onu temmuz ayında tekrar ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

17 MAÇTA 4 GOLE KATKI

2023-24 sezonunun devre arasında Getafe'den Bournemouth'a kiralanan Enes, İngiliz ekibinde 17 resmi maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

27 yaşındaki Enes Ünal'ın kiralık sözleşmesindeki opsiyonun 16 milyon Euro olduğu kaydedildi.


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