Wimbledon'dan rekor para ödülü!
Her yıl İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda dağıtılacak para ödülü açıklandı. Turnuvada dağıtılacak para ödülü geçen yıla oranla artış gösterdi.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın toplam para ödülü, 44,7 milyon sterlinle organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 2023'te dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 11,2 oranında artarak 44,7 milyon sterline çıktı.
PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNÜLDÜ
Çim kortta oynanan turnuvada tekler şampiyonları 2,35 milyon, finalistler ise 1,17 milyon sterlin para ödülü kazanacak.
Böylece finalist ve şampiyon tenisçilerin son yıllarda düşen para ödülü, pandemi öncesi 2019'daki seviyelere tekrar ulaşmış oldu.
Geçen yıl tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic ve tek kadınlarda Kazak Elena Rybakina'nın zafere ulaştığı Wimbledon Tenis Turnuvası, bu sene 3-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şallı EYT'den emekli oldu: Aldığı maaşı açıkladı
- AKP'de 'kırgınlık'
- CHP’deki yenilgi dersleri
- Diyarbakır'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var!
- Tibet, 'dünyanın çatısında' fuara ev sahipliği yapıyor
- Mezuniyet töreni ahlaksızlıkmış!
- Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi!
- AKP'li belediye Melike Şahin konserini iptal etti
- Forbes açıkladı: Türkiye’nin en zengin 10 insanı
- 1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığına verildi