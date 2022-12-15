Eski Wimbledon şampiyonu Boris Becker, 8 ay sonra serbest bırakıldı

15 Aralık 2022 Perşembe, 15:27

Eski Wimbledon şampiyonu Alman tenisçi Boris Becker, borçlarını ödememek için 2,5 milyon sterlin değerinde varlık ve krediyi saklamaktan aldığı hapis cezasının sekiz ayını çektikten sonra serbest bırakıldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, bu sabah cezaevinden çıkan Becker'in İngiltere'den sınır dışı edileceği bilgisi verildi.

55 yaşındaki eski Alman tenisçi, İflas Yasası uyarınca dört suçlamadan suçlu bulunduktan sonra geçen nisan ayında 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2012'den beri İngiltere'de yaşayan Becker, 1999'da kortlara veda etmişti. Becker, 15 yıllık kariyeri boyunca 3'ü Wimbledon'da olmak üzere 6 Grand Slam tekler şampiyonluğu kazanmıştı.