Beşiktaş, 29 Mayıs’taki kongre öncesi bazı isimlerle yollarını ayırdı
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, mevcut ekibinden 8 isimle yeni dönemde yola devam etmemesi bekleniyor. Çebi’nin yeni listesine Arda Ödemiş, Celal Aral, Serhan Çetinsaya ve İnan Esen’in dahil olacağı bildirildi.
Beşiktaş’ın 29 Mayıs’taki seçimli genel kurulu öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi’nin yönetim listesinde önemli değişikliklere gideceği öğrenildi.
Çebi’nin mevcut ekibinden 8 isimle yeni dönemde yola devam etmemesi bekleniyor. Başkan Çebi böylece, listesinin yarısından fazlasını değiştirip kongrede kulüp üyelerinin karşısına çıkacak. Yönetimden Adnan Dalgakıran, Berkan Gocay, Erdal Torunoğulları ile Efe Bezci yeni dönemde yok. Çebi’nin yeni listesine Arda Ödemiş, Celal Aral, Serhan Çetinsaya ve İnan Esen’in dahil olacağı bildirildi. Genel sekreter Mesut Urgancılar, basketboldan sorumlu Umut Şenol’un yanı sıra Kemal Erdoğan, Hakan Daltaban ile Fırat Fidan görevlerini sürdürecek. Futbol şubesinin başındaki Emre Kocadağ devam edip etmeme konusunda kararsızlık yaşıyor. Hatırlanacağı üzere başkan Çebi, futbolda sportif direktör Ceyhun Kazancı’yı yetkili kılmıştı. Çebi’nin yeni dönemde futboldan sorumlu yönetici atamama ihtimali nedeniyle Kocadağ henüz kararını vermedi.
BATSHUAYI VEDA ETTİ
Batshuayi, “Atmam gerektiği kadar gol atamadım. Herkes için büyük bir hayal kırıklığı oldu” diyerek Beşiktaş’tan ayrıldı.
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