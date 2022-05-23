Michy Batshuayi, Beşiktaş'a veda etti!

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:30

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Belçikalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Beşiktaşlılar, elveda demenin zamanı geldi. Anlatacak çok şey var ama burada bazı şeyleri kısaca yazacağım.

Öncelikle, burada geçirdiğim sıcak karşılama için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Hiç bu kadar büyük bir tutku görmemiştim ve beni bu ülkeye, bu kulübe aşık ettiniz. Hiçbir zaman yeni evim gibi hissetmedim.

Sezonumuz çok zor, çok uzun ve sinir bozucu geçti. Hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyorduk.

Her şeyimi bu forma için verdim ve atmam gerektiği kadar gol atamadım. Herkes için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Umarım, beni güzel hatırlarsınız.

Süper Kupa, Vodafone Park'ta atmosfer ve sahadaki en iyi maçlar gibi sadece en güzel anıları aklımda tutacağım.

Kulübe, birlikte çalıştığım tüm personele, takım arkadaşlarıma ve Beşiktaşlılara gelecek için en iyisini diliyorum. Çünkü, hak ettiğiniz şey bu.

Hepinize tekrar teşekkürler."

Batshuayi, Beşiktaş formasını giydiği 42 karşılaşnmada 14 gol ve 3 asist kaydetti.