Beşiktaş'a Pierre-Emile Hojbjerg için transfer yanıtı

Beşiktaş'ın, Marsilya forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg için devreye girdiği öne sürüldü.

Fransız basınından Media Sportif'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Danimarkalı orta saha oyuncusu için Marsilya'ya 10 milyon Euro'luk teklif sundu. Ancak Fransız ekibinin, Hojbjerg'i takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve bu teklifi reddettiği kaydedildi.

ATALANTA DA İSTİYOR

Haberde, Atalanta'nın da 30 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtildi. İtalyan ekibinin, tecrübesi ve liderlik özellikleri nedeniyle Hojbjerg'i orta saha transferinde öncelikli isimlerden biri olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Marsilya'nın oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ifade edilirken, Hojbjerg dosyasının yaz transfer döneminde hareketlenebileceği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 30 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.