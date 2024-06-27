Beşiktaş açıkladı: Teknik ekibe 2 yeni isim dahil edildi

Beşiktaş, teknik ekibe Anthony McElhone'nin dahil edildiğini, kaleci antrenörlüğü görevine ise Rudolfus Hubertus Hesp'in getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 22:44
Beşiktaş açıkladı: Teknik ekibe 2 yeni isim dahil edildi
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Beşiktaş'ta teknik ekibe 2 yeni isim dahil edildi.

Anthony McElhone

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, A Takım ekibine Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak son olarak Queen’s Park FC’de görev yapan Anthony McElhone ve Kaleci Antrenörü olarak son olarak Heerenveen'de görev yapan Rudolfus Hubertus Hesp dahil edildi.

Rudolfus Hubertus Hesp

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Teknik Ekibindeki Yapılanma Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın teknik ekibine Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak son olarak Queen's Park FC'de görev yapan Anthony McElhone, Kaleci Antrenörü olarak ise son olarak Heerenveen'de görev yapan Rudolfus Hubertus Hesp dahil edilmiştir.

Anthony McElhone ile Rudolfus Hubertus Hesp'e çalışmalarında başarılar diler, taraftarlarımızın bilgisine sunarız."


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