Radamel Falcao'dan sürpriz imza: Eski takımına geri döndü!

Kolombiya futbolunun simge isimlerinden, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Geçen yaz Millonarios FC ile yollarını ayıran Radamel Falcao, aradan geçen 6 ayın ardından yeniden eski takımına döndü ve sözleşme imzaladı.

ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

39 yaşındaki deneyimli golcü, futbol kariyerini ülkesinde sürdürme kararı aldı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Falcao, yaşadığı sakatlıklar ve performansındaki düşüş sonrası Türkiye'den ayrılmıştı.