Cumhuriyet Gazetesi Logo
Radamel Falcao'dan sürpriz imza: Eski takımına geri döndü!

Radamel Falcao'dan sürpriz imza: Eski takımına geri döndü!

7.01.2026 20:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Radamel Falcao'dan sürpriz imza: Eski takımına geri döndü!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da da forma giyen 39 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, ülkesinin takımına yeniden imza attı.

Kolombiya futbolunun simge isimlerinden, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Geçen yaz Millonarios FC ile yollarını ayıran Radamel Falcao, aradan geçen 6 ayın ardından yeniden eski takımına döndü ve sözleşme imzaladı.

ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

39 yaşındaki deneyimli golcü, futbol kariyerini ülkesinde sürdürme kararı aldı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Falcao, yaşadığı sakatlıklar ve performansındaki düşüş sonrası Türkiye'den ayrılmıştı.

İlgili Konular: #galatasaray #Radamel Falcao #Kolombiya

İlgili Haberler

Kendi maçına bahis oynadığı iddia edilmişti: Başsavcılıktan Eren Elmalı açıklaması!
Kendi maçına bahis oynadığı iddia edilmişti: Başsavcılıktan Eren Elmalı açıklaması! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kendi maçına bahis oynadığı iddia edilen Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı hakkında bir açıklama yayımladı.
Galatasaray'dan Pape Matar Sarr hamlesi!
Galatasaray'dan Pape Matar Sarr hamlesi! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Premier Lig'de Tottenham forması giyen Senegalli oyuncu Pape Matar Sarr ile ilgilendiği iddia edildi.
Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyor: Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt açıklaması!
Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyor: Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt açıklaması! Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, transferde adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan 18 yaşındaki futbolcu Adem Yeşilyurt hakkında açıklamalarda bulundu.