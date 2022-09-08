Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü renklerine bağladı!

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:53

Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcu Tayfur Bingöl'ün kiralık transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlıların Tayfur Bingöl'ün transferi için Akdeniz ekibine 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların yeni ismi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

SATIN ALMA MADDESİ

Öte yandan Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon Euro satın alma maddesi koydurduğu ileri sürüldü.

Siyah-beyazlıların, sezon sonunda istemesi halinde Tayfur Bingöl'ün bonservisini alabileceği belirtildi.