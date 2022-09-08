Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü renklerine bağladı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, adı uzun süredir gündeminde yer alan Tayfur Bingöl'ün transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Tayfur Bingöl'ün Alanyaspor'dan kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 16:53
Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü renklerine bağladı!
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Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcu Tayfur Bingöl'ün kiralık transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlıların Tayfur Bingöl'ün transferi için Akdeniz ekibine 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların yeni ismi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

SATIN ALMA MADDESİ

Öte yandan Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon Euro satın alma maddesi koydurduğu ileri sürüldü.

Siyah-beyazlıların, sezon sonunda istemesi halinde Tayfur Bingöl'ün bonservisini alabileceği belirtildi.


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