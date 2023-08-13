Resmi görüşmelere başlandı: Beşiktaş'ta Talisca sesleri

Yayınlanma: 13.08.2023 - 11:23

Güncelleme: 13.08.2023 - 11:23

Başkan Ahmet Nur Çebi, kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam eden 29 yaşındaki Talisca için ateşi yaktı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Anderson Talisca için Al Nassr ile resmi görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ'TAN 12 MİLYON EURO

Beşiktaş, Al-Nassr'dan Talisca'yı transfer etmek için Nisan ayında 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Brezilyalı için Suudi Arabistan ekibine 12 milyon euroluk teklif yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim, Talisca için görüşmelere başlandığını doğrularken, bu transferin zor olduğunu ancak gerçekleştirebilmek adına gerekenin yapılacağı belirtildi.

Beşiktaş cephesi, Al-Nasrr ile anlaşması halinde, yılda 10 milyon euro kazanan Talisca ile maaş pazarlığına başlayacak.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Talisca için "Come to Beşiktaş" ateşini yakarak, Brezilyalı yıldızın sosyal medya hesabına binlerce yorum yaptılar