Beşiktaş - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 8. sırada bulunuyor.
Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.
3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 haftasında galibiyet almayı başaramadı.
Ligde son olarak 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'la 1-1, Fraport TAV Antalyaspor'la da 0-0 berabere kaldı.
BATSHUAYI CEZALI
Siyah-beyazlı takımda 4 sarı kartı bulunan Michy Batshuayi cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Batshuayi bu sezon Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşmüştü.
5 OYUNCU SAKAT
Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi beş oyuncunun sakatlığı bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekipte Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic'in yaşadıkları sakatlık nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında görev alamayan Josef de Souza'nın ise forma giyebileceği bildirildi.
Siyah-beyazlı ekipte ayrıca sakat oyuncular Oğuzhan Özyakup, Larin ve Rıdvan Yılmaz sarı kart ceza sınırda bulunuyor.
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