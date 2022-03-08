Beşiktaş, Atiba ve Welinton'un sağlık durumunu paylaştı
Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Welinton ve Atiba Hutchinson için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, oyuncuların uyluk arka adelesinde problem olduğu belirtildi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Welinton ve Atiba Hutchinson'ın durumları konusunda açıklama yaptı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Welinton'un uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.
Sporx'in aktardığına göre, iki futbolcunun da ligde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Welinton Souza ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, Welinton'un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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