Beşiktaş - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Atletico Madrid neden maç yapıyor?

Beşiktaş JK ve İspanya devi Atletico Madrid arasında oynanacak olan maç hakkında futbolseverler araştırmalar yapıyor. Beşiktaş ve Atletico Madrid arasında oynanacak olan mücadelenin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gibi sorular arama motorlarında aratılıyor. Peki, Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Atletico Madrid neden maç yapıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 15:24
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Atletico Madrid neden maç yapıyor?
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Vodafone Arena'da oynanacak olan maç için futbolsever "Beşiktaş Atletico Madrid maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Atletico Madrid neden maç yapıyor? İşte ayrıntılar.

BEŞİKTAŞ VE ATLETİCO MADRİD NEDEN MAÇ YAPIYOR?

Beşiktaş ve Atletico Madrid, 6 Şubat’ta Maraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım amacıyla dostluk maçına çıkacak.

BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇININ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Beşiktaş ve Atletico Madrid mücadelesinin bilet satışından elde edilecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.

Kombinelerin geçerli olmayacağı karşılaşma için 162 numaralı locada bulunan koltukların biletleri de satışa sunulacak. Biletlerin fiyatları 180 ile 4 bin lira arasında değişiyor. 

BEŞİKTAŞ ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyası kapsamında bu akşam İspanya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Atletico Madrid ile özel bir maç yapacak. Beşikltaş ve Atletico Madrid maçı saat 20:30'da STAR TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

"NE OLURSA OLSUN GELİN..."

Atletico Madrid'in teknik direktörü Arjantinli Diego Simeone, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada taraftarları maça davet etti. 

Arjantinli teknik adam, "Sadece Almeria'ya karşı oynayacağımız maçı düşünüyorum. Ama öncesinde Türkiye'de birçok insana yardımcı olacak bir maçımız var. İnsanların desteğine ihtiyacımız var. Sonuna kadar zorlamaya devam edin, gaza basın ve ne olursa olsun gelin. Kader bizi hak ettiğimiz yere götürecektir” ifadelerini kullandı.


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