Beşiktaş Avrupa Ligi'ne veda etti: Shakhtar Donetsk 2-0 Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'le Polonya'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Shakhtar toplamda 6-2'lik skorla tur atladı.

Beşiktaş varlık gösteremediği eşleşmede kalesinde toplam 6 gol gördü. Polonya'daki rövanşta gol bulamayan siyah-beyazlılar yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Yoluna Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek olan Beşiktaş, St. Patricks ile eşleşti. Beşiktaş ile İrlanda ekibi arasındaki maçlar 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Kaua Elias, Pedrinho, Kevin, Ocheretkov, Marlon, Alisson, Pedro, Matviienko, Bondar, Vinicius.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Demir Ege, Kartal, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Karşılaşmadan önemli anlar | Shakhtar Donetsk 2-0 Beşiktaş

90' SARI KART | Shakhtar Donetsk'te Alisson sarı kart gördü.

90' Karşılaşmaya 2 dakika ilave edildi.

72' SARI KART | Futbolcular bu dakikalarda gerginleşti. Shaktar'da Vinicius Tobias, hakeme itirazlarının ardından sarı kart gördü.

71' SARI KART | Beşiktaş'ta Gabriel Paulista hakeme itirazları sonucunda sarı kart gördü.

70' SARI KART | Shakhtar'da Ocheretko, kendi yarı sahasının ortalarında Rafa Silva'ya arkadan yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

68' Shakhtar'da Pedro Henrique savunma arkasına sarkmaya çalışırken ofsayta yakalanıyor.

66' Shakhtar'da Elias oyundan çıkıyor. Yerine giren oyuncu Traore.

66' Shakhtar'da Sudakov oyuna girerken, Pedrinho oyundan çıkıyor.

65' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Semih Kılıçsoy, Tammy Abraham yerine oyuna giriyor.

60' SARI KART | Shakhtar'da Pedrinho, kendi yarı sahasının ilk metrelerinde yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

57' Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan bir değişiklik daha yapıyor. Marlon'un yerine Bondarenko oyuna giriyor.

57' Shaktar'da Kevin dinlenmek üzere saha kenarına geliyor ve Newerton oyuna giriyor.

54' Shakhtar kontratağında sağ kantta topla buluşan Santana'nın ceza sahasına girmeden soluna çekerek yaptığı vuruşta top savunmamızdan döndü.

46' Beşiktaş'ta Demir Ege oyundan çıkarken Hadziahmetovic dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' GOL | Elias'ın attığı gol ile Shakhtar farkı ikiye çıkardı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

35' Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunu Shakhtar savunması uzaklaştırdı.

34' Temsilcimiz Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Rafa Silva'nın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Abraham'ın kafa vuruşunda top savunmadan sekerken ceza sahası içinde yer alan Demir Ege'nin önünde kaldı. Demir Ege'nin sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

33' Emirhan'ın orta sahada kaptırdığı topla savunmamızdan sıyrılarak ceza sahasının sağ çaprazından soluna kat eden Santana'nın yaptığı vuruş Mert Günok'ta kaldı.

30' Shakhtar'da savunma arkasına sarkan Elias, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Paulista'dan sıyrılarak yaptığı vuruşu Uduokhai engelledi.

24' Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz köşe vuruşunu ön direğe kullandı. Shakhtar savunması topu uzaklaştırdı.

21' Ceza sahasına yapılan ortada Ernest Muci, topu kafa vuruşuyla kaleye gönderiyor, ancak Dmytro Riznyk kurtarışında topu çeliyor.

18' Beşiktaş'ta Jonas Svensson rakip ceza sahasına tehlikeli bir orta yapıyor, ancak Shakhtar kalecisi Dmytro Riznyk topu kontrol ediyor.

16' SARI KART | Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz sarı kart gördü.

12' GOL | Kevin'in attığı gol ile Shakhtar Donetsk öne geçti.

7' Duran topta Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası içine yaptığı ortayı Shakhtar savunması uzaklaştırdı.

6' Shakhtar'da Vinicius Tobias sağ çaprazdan savunmadan sıyrılarak ceza sahasına giriyor. Kaleci Mert Günok'tan sıyrılan oyuncunun vuruşunda Uduokhai topu çizgiden çıkartıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.