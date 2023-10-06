Tepkilerin ardından stadı terk etmişti: Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş maçı açıklaması

Yayınlanma: 06.10.2023 - 10:10

Güncelleme: 06.10.2023 - 10:10

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımıyla oynadığı maçı izlemek için Tüpraş Stadı'na giden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisine yapılan protestolar sonrasında stattan ayrıldı.

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ORTAMLA KARŞILAŞTIK"

Büyükekşi yaşananların ardından yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok üzgünüm. TFF yönetimi olarak tüm takımlarımızın Avrupa maçlarına gitmeye çalışıyoruz. Beşiktaş’ın maçına da geldik. Sayın Çebi depremzedeler için organize edilen maçlarda ‘Bizim maçlara gelmiyorsunuz’ diye sitem ediyordu. İade-i ziyarette bulunduk fakat beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık" dedi.

Skorer'in haberine göre, Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes kendine yakışanı yapar. Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım. Ancak organize bir olaydı. Sayın bakan da üzüntülerini iletti. Kendisinin de onayını alıp maçtan çıktık."