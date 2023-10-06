Taraftarlar istifaya çağırmıştı: Beşiktaş yönetiminden 4 saatlik toplantı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:05

Güncelleme: 06.10.2023 - 09:05

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano’ya karşı alınan 3-2'lik mağlubiyet Beşiktaş’ta hareketli saatlere neden oldu.

Karşılaşma öncesi ve sırasında siyah-beyazlı yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, 3-2’lik mağlubiyetin ardından hem yönetim kurulu üyelerine hem de futbolculara tepki gösterdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından uzun süre stadyumdan ayrılmayan siyah-beyazlı taraftarlar, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini istifaya davet etti.

4 SAATLİK TOPLANTI

Karşılaşmanın hemen ardından yönetim kurulu üyeleri ve başkan Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadyumu’nda 2 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıda herhangi bir karar alınmazken, karşılaşma sonrasında stadyumdan ayrılmayan teknik direktör Şenol Güneş ile başkan Ahmet Nur Çebi bir araya geldi.

İkilinin 1 saatlik görüşmesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş stadyumdan ayrıldı. Bu toplantının ardından başkan Çebi ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşık 1 saatlik bir toplantı daha gerçekleştirdi.

Saat 02.00 sıralarında toplantı sona ererken, yöneticiler ve başkan Çebi de stadyumdan ayrıldı. Toplantı sonrasında yönetim kurulu üyeleri ve başkan Çebi’nin herhangi bir açıklama yapmadan stadyumdan ayrılması dikkat çekti.