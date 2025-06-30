Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş, 2022'de kadrosuna kattığı Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Arthur Masuaku’ya Teşekkür Ederiz

2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Arthur Masuaku’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 108 maça çıktı ve 3 gol-18 asistlik skor katkısı verdi.



