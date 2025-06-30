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Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

30.06.2025 13:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yolları ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş, 2022'de kadrosuna kattığı Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Arthur Masuaku’ya Teşekkür Ederiz

 2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Arthur Masuaku’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 108 maça çıktı ve 3 gol-18 asistlik skor katkısı verdi.


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