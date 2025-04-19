Masuaku'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta sarı kart gören Masuaku, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Masuaku'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 21:15

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oldu.

Arthur Masuaku maça ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kubilay Kanatsızkuş ile gerginlik yaşayan Masuaku sarı kart gördü.

Bu sezon 8. sarı kartını gören tecrübeli oyuncu cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın 33. haftada konuk edeceği Hatayspor maçında Masuaku forma giyemeyecek.


Etiketler: #Arthur Masuaku #Sarı kart #beşiktaş

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