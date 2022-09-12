Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:20

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?



Mücadele beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri.

Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.