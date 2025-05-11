Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy kimdir? Gürkan Aksoy nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Beşiktaş Başkanlık Seçimi'nde Serdal Adalı ile yarışacak. Peki, Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy kimdir? Gürkan Aksoy nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı nedeniyle Gürkan Aksoy ismi gündem oldu. Seçimde mevcut başkan Serdal Adalı ile başkan adayı Gürkan Aksoy'un listeleri yarışıyor. Peki, Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy kimdir? Gürkan Aksoy nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
GÜRKAN AKSOY KİMDİR?
Beşiktaş başkan adayı Gürkan Aksoy, 1971 doğumlu İstanbullu bir iş insanı ve finans uzmanıdır. Uzun yıllardır Beşiktaş taraftarı ve kulüp üyesidir. Finans, gayrimenkul, yenilenebilir enerji, teknoloji girişimleri ve lojistik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 2025’te başkanlık için adaylığını açıklamış ve 250 imzayı Divan Kurulu’na sunmuştur.
GÜRHAN AKSOY YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:
ASİL
Levent Önkol
Işık Dumrul
Tolga Bal
İsmail Tatlılık
Feridun Özgiden
Ali Kızıltaş
Cem Şendur
Safiye Taylan
Bülent Erunsal
Çetin Yıldırım
YEDEK
Eralp Elmasdiken
Çağıl Geylan
Nihan Tüfekcioğlu
Nurettin Yılgın
Sururi Kerem Güzeldoğu
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