Yayınlanma: 11.05.2025 - 13:46

Güncelleme: 11.05.2025 - 13:46

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı nedeniyle Gürkan Aksoy ismi gündem oldu. Seçimde mevcut başkan Serdal Adalı ile başkan adayı Gürkan Aksoy'un listeleri yarışıyor. Peki, Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy kimdir? Gürkan Aksoy nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

GÜRKAN AKSOY KİMDİR?

Beşiktaş başkan adayı Gürkan Aksoy, 1971 doğumlu İstanbullu bir iş insanı ve finans uzmanıdır. Uzun yıllardır Beşiktaş taraftarı ve kulüp üyesidir. Finans, gayrimenkul, yenilenebilir enerji, teknoloji girişimleri ve lojistik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 2025’te başkanlık için adaylığını açıklamış ve 250 imzayı Divan Kurulu’na sunmuştur.

GÜRHAN AKSOY YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:

ASİL

Levent Önkol

Işık Dumrul

Tolga Bal

İsmail Tatlılık

Feridun Özgiden

Ali Kızıltaş

Cem Şendur

Safiye Taylan

Bülent Erunsal

Çetin Yıldırım

YEDEK

Eralp Elmasdiken

Çağıl Geylan

Nihan Tüfekcioğlu

Nurettin Yılgın

Sururi Kerem Güzeldoğu