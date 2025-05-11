O Ses Türkiye finalisti Funda Kayacık kimdir? Funda Kayacık kaç yaşında, nereli?

Funda Kayacık, O Ses Türkiye 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Finalist isimlerden Funda Kayacık'ın Eurovision şampiyonu Nemo'nun The Code şarkısını söylemesi büyük beğeni topladı. Peki, O Ses Türkiye finalisti Funda Kayacık kimdir? Funda Kayacık kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye finalisti Funda Kayacık kimdir? Funda Kayacık kaç yaşında, nereli?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 12:06

O Ses Türkiye 2025 sezonunda finale kalmayı başaran isimlerden biri de Funda Kayacık oldu. Peki, O Ses Türkiye finalisti Funda Kayacık kimdir? Funda Kayacık kaç yaşında, nereli?

FUNDA KAYACIK KİMDİR?

O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün ekibinde yer alan Funda Kayacık, 1998 yılında dünyaya geldi. Seslendirme sanatçısı olarak kariyerine genç yaşta adım attı. İlk olarak 2016 yılında dublaj sektörüne giriş yapan Kayacık, "rabarba" olarak bilinen toplu dublaj çalışmalarında yer alarak bu alandaki yeteneğini geliştirdi.

Müziğe olan ilgisi nedeniyle konservatuvara yöneldi ve opera eğitimi aldı. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nın Opera bölümündan yüksek onur belgesi ile mezun oldu.

2016 yılında dublaj hayatına başladı. Bazı stüdyolarda vokal bazılarında ise dublaj sanatçısı olarak çalıştı. Mattel'in Barbie "Brooklyn" Roberts karakterinin onaylı sesi olup bu karakterle bir çok yapımda dublaj yaptı. Bu projelerde 23 şarkıda (ve fazlası) ana vokal olarak yer aldı.


Etiketler: #Funda Kayacık #O Ses Türkiye

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