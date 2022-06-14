Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için disiplin sevki talep edildi

14 Haziran 2022 Salı, 18:21

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 28 Mayıs'ta düzenlenen olağan mali genel kurul toplantısında eleştirilere verdiği yanıtın ardından kullandığı söz gündem oldu.

Ahmet Nur Çebi, Tamer Mert tarafından kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdikten sonra kürsüden inerken "Allah senin belanı versin" demişti.

Beşiktaş Postası'nın haberine göre, Ahmet Nur Çebi'nin bu hareketi nedeniyle yönetim ve divan kurullarından disipline sevk talebinde bulunuldu. Haberde, Beşiktaş Divan Üyesi Tunga Fişekçioğlu'nun Çebi hakkında Beşiktaş Jimnastik Kulübü tüzüğünün 47 maddesi gereğince Disiplin Kuruluna sevk eilmesi için talepte bulunduğu kaydedildi.

YALÇIN KARADENİZ EMSAL OLARAK GÖSTERİLDİ

Yapılan talepte, Beşiktaş eski divan başkanı Yalçın Karadeniz'in, Beşiktaş Denetim Kurulu ve üyelerinin talebi doğrultusunda mali durum nedeniyle eleştiri nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilerek, kınama cezası aldığı hatırlatıldı.

Tunga Fişekçioğlu’nun Ahmet Nur Çebi hakkındaki disiplin sevki başvurusu şu şekilde:

“Sayın BJK Yönetim Kurulu,

Kulübümüzün 28 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurulunda Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi, BJK kongre üyesi Sn. Tamer Mert'e, ‘Allah Belanı Versin' şeklinde bağırıp lanet okumuştur. Bu olayın, milyonların gözü önünde, canlı yayında cereyan etmesi hem kendisine hakaret edilen üyenin hem de mensubu olduğumuz camianın onur ve saygınlığına zarar vermiştir. Bu sebeple, üyeye karşı yapılan bu hakaret, sadece Sn. Tamer Mert'e karşı yapılan bir eylem değildir.

Üzülerek belirtmek isterim ki, bu küçük düşürücü eylem, sadece Beşiktaş'ın değil, ne yazık ki Türk Spor tarihi kayıtlarına da geçmiştir. Göğsünde Ayyıldız armasıyla, bir asırdan uzun bir süredir var olan güzide kulübümüzün başkanlık makamı mertebesinde, bugüne kadar görülmemiş bir şekil ve üslupla söylenen bu sözler, kulübümüzün tüzel kişiliğine de zarar verici ve telafisi mümkün olmayacak bir hal yaratmıştır.

Buna göre Sn. Ahmet Nur Çebi için tüzüğümüzün;

Madde 47. a-c-d ve f maddeleri gereğince Disiplin Kuruluna sevk edilmesi için gereken işlemin yapılmasına, Disiplin Kuruluna yapılması gereken sevkin yapılmaması halinde, sadece tüzükte kanunun emredici hükümlerince karşılığı olan bu eylemlerin uygulanmasının engellenmesinden sorumlu olmayacağınızı aynı zamanda, bundan sonraki başkan ve yönetim kurullarına da ‘Allah Belanızı Versin' ve benzeri söylemlerinin oluşmasından da sorumlu olacağınızı, Süleyman Seba ve Baba Hakkı‘nın ruhlarına saygı duyan bir divan kurulu üyesi olarak sizlere üzülerek hatırlatmak isterim. Bu duruma emsal olarak BJK Divan Kurulu eski Başkanı Yalçın Karadeniz'in, BJK Denetim Kurulu ve üyelerinin talebi doğrultusunda, sarf ettiği sözler nedeniyle, Disiplin Kurulu'na sevk edilerek kınama cezasını hatırlatmak isterim.

BJK Derneği kamu yararına dernek statüsünde olup diğer tüm spor kulüpleri gibi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 2.kısım tüzel kişiler başlıklı 2.bölümünde yer alan Dernekler ve 5253 numaralı dernekler yasası ile belirlenmiş düzenlemelere göre yönetilir.

Yine 4721 numaralı Medeni Yasanın 71. maddesine göre “üyeler dernek tüzüğüne uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.” şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır.

Aynı yasanın 58.maddesinende dernek tüzükleriyle ilgili düzenleme yapılmış olup, 2.fıkrasında da dernek tüzüğünün kanunun emredici hükümlerine aykırı olamayacağı emredilmiştir.

Bu durumdan yola çıkarak, daha önce verilen cezalar da göz önüne alındığında, 5237 numaralı TÜRK CEZA KANUNUNUN temel ilke ve hükümlerine göre Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesinin de çiğnenmemesi adına gereği için bilgilerinize, arz ederim.”