Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya çağırdı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 12:16

Güncelleme: 05.05.2023 - 12:20

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ali Şansalan ile ilgili Galatasaray medyasında duyduklarımız ve kamuoyuna verdikleri mesaj çok basitti ve doğru değildi. Biz bunun doğru olmadığını açıkladık. Bizim bir şey yapmadığımızı karşı tarafın bilmesine rağmen, karşı taraf hakemi etki altına almak için bunu yaptığını söyledik. Ahmet Nur Çebi, TFF'den Ali Şansalan'ı istedi diye bir söylem vardı, bu yanlıştı.

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE BUNLAR YOK"

Bizim kültürümüzde hakemle, teşvikle, primle maç almak ve maç vermek yok! Tüm diğer kulüp başkanları ve yöneticileri de bunu iyi biliyor. Galatasaray lehine karar vermesi için Ali Şansalan'a baskı yapıldı. Ali Şansalan takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı, 6 sarı kart bize gösterildi ve TFF'den ceza aldık.

"YÖNETİCİM ŞANTAJLARA MARUZ KALDI"

Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya bir paylaşım yaptı, keşke olmasaydı. Daha biz açıklama yapmadan, hemen düğmeye basıldı. Benim yöneticim tehdit edildi, hakaret edildi. Şantajlara maruz kaldı. Bunu başkalarına yaptırıp, 'Biz yapmadık' derseniz; biz kabul etmeyiz ve bizi kandıramazsınız.

"GALATASARAYLI TROL HESAPLAR BİZE SALDIRDI"

Deprem döneminde de bana linç operasyonu yapıldı, bunu da Galatasaray yaptırdı! Bu troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar! Linç kültürü ile bir yere varamazsınız!

"1957'DEN BERİ KOÇ AİLESİYLE İLİŞKİMİZ VAR"

Eray Yazgan diye bir Genel Sekreter, Koç ailesinin bizimle ilgili sponsorluğuyla ilgili konuştu. Ali Koç, Fenerbahçe'nin başkanı. Şirketin başında olan Rahmi Koç! Ali Koç doğmadan Beşiktaş Kulübü'ne üye olmuştur. Bizim için de çok da değerli bir insandır. Bizim, Koç ailesiyle olan ilişkimiz 1957 senesinden bu yana devam etmektedir. Ali Koç ile ilişkimiz, Koç ailesi ile alakasız. Sadece başkanlık düzeyindedir.

"GALATASARAYLI SPONSORUMUZ OLMAYACAK"

"Karşı kıyı" diyorsunuz, bu ne demek oluyor? Bulgaristan mı, Ermenistan mı? Karşı kıyı dediğiniz Kadıköy, İstanbul'un en değerli yerlerinden biri. Sayın Dursun Özbek, ekibinize de söyleyin bu söylemlere gerek yok.

14 sene aynı sponsorlarla beraber yürüdünüz. Bizim çok şükür Galatasaraylı sponsorum da yok. Olmayacak!

"DURSUN ÖZBEK AĞABEYİMDİR"

Dursun Özbek ağabeyimdir. Genelde böyle söylerim. Saygıda kusur etmem. 'Koalisyon' diyor. Ne koalisyonu? Asıl koalisyon sizin aranızda var. Gaziantep ve Hatay çekilince, maşallah koalisyon oldunuz. El ele tutuşup yürüdünüz! Bizi koalisyon olarak görüyorsunuz, bu saygı ve sevgidendir. Menfaat değildir! O zaman beraber yürüyordunuz, puanların silinmesi için neden konuşmadınız? Fenerbahçe ile Galatasaray koalisyonun en kralını uyguladı! Biz tek başımızaydık!

"SEBA VE HAKKI YETEN TERBİYESİNDEN SUSUYORUM"

Hakem konusunda da koalisyon var! Eski hakemler gönderildi, bunlar itiraz etti. Bu hakemler geri geldi 'İyi oldu' dediler. Ben kabul etmedim, ama şimdi yine bunlar itiraz ediyor. İşlerine geldiğinde çok güzel koalisyon kurarlar! Biz dostuz, koalisyon değiliz! Kimse bizi kavga ettirmesin! Herkese gereken cevabı veririz. Susuyorsam, Süleyman Seba ve Hakkı Yeten terbiyesinden susuyorum!

"ÇÖZEMİYORSANIZ, GİTMEYİ BİLMENİZ LAZIM"

Bu iş MHK ile çözülmeyecek! 30 senedir bunu herkes görüyor. Her TFF de MHK değiştiriyor. Hep MHK suçlu, TFF'nin hiç suçu yok yani! Belki siz yanlış atama yaptığınız için sizin değişmeniz gerekir!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iyi niyetli ama konuları çözemiyor! Bugüne kadar göremedim! Çözemiyorsanız, gitmeyi bilmeniz lazım! Edep ve adap bunu gerektirir!

Kurulların adaletli olduğunu göstermeleri lazım! Kurullar insanların haklarının verildiği veya yenildiği yerlerdir! Bu kurulların taraflı olduğu hissi oluşursa, bu tehlikedir."

"BU ALGIYI DEĞİŞTİRİN"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bize el ve parmak kaldırdı! Bu tavır ve tutumu devam ediyor! Rica ediyorum bu algıyı değiştirin! Sabah, akşam Beşiktaş'a ceza kesiyor! Yetmedi, futbol takımının tamamına Fair-Play'den uzak diye ceza keseceksiniz! Kesmediğiniz bir yer kaldı mı? Bu camia bu kadar mı hatalı? TFF Başkanı ve yöneticileri, Beşiktaş'ın karşısında olmadığını hissettirmeli!

Biz 5 puan istemiyoruz! UEFA diyor ki, 'Bir takım o sene oynanan oyundan çıkarsa, onun maçları oynanmamış kabul edilir.' Gaziantep ve Hatay dışarıda kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray, benden daha az deplasmana gitti. Teklif ediyorum, iki maçlarını eşitlik açısından deplasmanda oynamayı kabul etsinler! Haydi yapsınlar, hodri meydan! Haydi deplasmanları eşitleyelim! Deplasman yoksa o zaman gidelim her maçı Ankara'da oynayalım! Demek deplasman önemli! Sen benim hakkımı nasıl gasp ediyorsun?

"LİGİN TESCİLİNİ KABUL ETMEYECEĞİM"

Beşiktaş şampiyon bile olsa, ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim! Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim! Tescili bu şekilde kabul etmiyorum! Nokta!

Mehmet Büyükekşi aday olabilir. İyi niyetle çalışıyor ama başarılı değil. Kendisini buraya gelirken desteklemedim, bir daha aday olursa da desteklemeyeceğim. Ondan daha iyi futboldan anlayanlar var bu ülkede! MHK'nin başkanını değiştireceğine, kendi gitmeyi düşünmeli.

"19 KULÜP HAKEMLERE SALLIYOR, BİR TEK BEN HARİÇ"

Ali Şansalan en iyi hakemlerden biri. Halil Umut Meler'i en kritik maça atıyorsunuz! Bu adaletsizlik nasıl son bulacak? Bu arkadaşlar gitsin diyoruz, göndermiyorsunuz. Fenerbahçe ve Galatasaray koalisyonu bu hakemlerin geri gelmesini istedi. 19 kulüp hakemlere sallıyor, bir tek ben hariç! Siz istediniz bu hakemlerin kalmasını, şimdi hangi hakla şikayet ediyorsunuz? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın olmuyor, o yılan bir gün size de dokunuyor! Konuşmanız gereken günlerde konuşmadınız, bugün konuşmayacaksınız! Bu ne lahana, bu ne perhiz!"