Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dursun Özbek'e 'puan' yanıtı!

Yayınlanma: 08.06.2023 - 12:41

Güncelleme: 08.06.2023 - 13:56

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezonun sona ermesinin ardından gündeme dair basın mensuplarına görüşlerini aktardı.

Ahmet Nur Çebi'nin sözleri şu şekilde:

"Beşiktaş olarak hazırlıklarımızı tamamladık.2-3 tane takviyeyle önümzüdeki yılın şampiyonu olarak sezonu tamamlayacağız. Şenol hocamızla yola devam edeceğiz"

"Camiamız içerisinde bir seçim atmosferi yaratıldı. Gereksiz! Nedenini hala bilemiyorum. Beşiktaş'ı seviyorlarsa, bu yaptıkları doğru değil. Bir savaş birlikte yürütülür, kazanılır veya kaybedilir."

"Bir tebrik sırasında yönetimi yok saymak, ikilik yaratmaktır. Rica ediyorum, bu işler ekip işidir. Bu ekip içerisinde sizler de varsınız."

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ, ŞÜPHENİZ OLMASIN"

"Çok iyi bir takım yaptık. Sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Konyaspor maçında olduğu gibi! Dört tane oyuncumuz sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Rachid Ghezzal'ı sakatlıktan kullanamadık. Mert Günok sezon başında sakatlığı nedeniyle geç geldi. Josef de Souza sakatlandı. Değerli oyuncularımızın beklenmedik sakatlıkları, bizi beklentilerimizin dışına taşıdı. Sakatlıklara karşı tedbir alındı ama bazıları doğal oluşmuş sakatlıklar. Beşiktaş camiasına bu sıkıntılarımızı söylemek istedim. Seneye inşallah bunlar olmayacak. Gereken kadroyu kurup, şampiyon olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ve birlik ve beraberlik olmasını istiyorum. Seçim varmış gibi kapı kapı dolaşmak, Beşiktaş için doğru değil."

Dursun Özbek

"ŞAMPİYONUMSU OLURSUNUZ"

"Dursun Özbek'in, '6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?' gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder! Çok şey fark eder! Arkanıza aldığınız rüzgar, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır, deprem nedeniyle 3 puan yazılması... Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz! Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli."

"BU İFADELER HOŞ DEĞİL"

"Galatasaray ve Fenerbahçe, biz konuşurken ağzını bile açmadı! Şimdi lig bitince çıkıp 'Ne fark eder?' diyorsunuz! Bu ifadeler hoş değil, spor camiası hoşlanmaz."

"ERDEN TİMUR'DAN AÇIKLAMA BEKLİYORUM"

"Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını bekliyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti! İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama abiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz! 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz, demek durum bu! 5 puan fark olsa, Dursun Özbek nasıl açıklama yapacaktı? 8 puan farka çirkin açıklamayı yapıyorsanız, 5 puan farkta nasıl konuşacaktınız? Bu ifadeleri kullanacaksanız, neden beklediniz? Zamanında neden konuşamadınız?"

Erden Timur

"TFF BAŞKANI; AÇIKLAMANI NEDEN DEĞİŞTİRDİN"

"TFF Başkanı da bu düşüncelere katıldı, bu da düşündürücü! Fark 5 olsaydı, TFF Başkanı olarak bu açıklamalarınızı nasıl değiştirirdiniz? Ne diyecektiniz? Cevabını önemle rica ediyorum."

"PUAN İSTEMEDİK, ADALET İSTEDİK"

"Kasıtlı algı yapıldı! Biz puan istemedik, adalet istedik! Depremden üç gün sonra 'İki yol var, birini tercih edeceğiz' diyorsunuz. Demek mantıklı bir yol daha var! Bizim önerdiğimiz yol mantıksızsa, o gün neden 'İki yol var' dediniz? TFF Başkanı taraf olduğunu hissettiriyor, Beşiktaş camiası rahatsız! Bunu bir şekilde istemeyerek, anlamayarak söylediğini düşünmek istiyorum. Beşiktaş camiasından özür borcunuz var! Bunu yapmanızı talep ediyorum! TFF Başkanı olacaksanız, tüm takımlara eşit mesafede olmanızı hissettirmelisiniz."

Mehmet Büyükekşi

"TFF BAŞKANI; HASSAS OLMALISINIZ"

"TFF Başkanı olmak kolay iş değil! Herkese eşit olacaksınız! Beşiktaş çok büyük camiadır, kelimelerinizi seçerken hassas olmalısını."

"Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacağız."

"BEŞİKTAŞ'IN ÖDENMEMİŞ BORCU YOK"

"Beşiktaş'ın ödenmemiş 1 kuruş borcu yok! Bunu buraya kadar getirmek çok önemliydi. Takdir edilmeyi beklemiyoruz ama başarıları, pandemi döneminde alınmış 4 kupayı spor camiasının unutmamasını diliyorum."

"PFDK, BÜYÜKEKŞİ'Yİ CEZALANDIRSIN"

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmuyorum. Bunu söylemek hakkım. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Beşiktaş Başkanı'nı bir haftada 3 kez ceza kuruluna göndermek neyi ifade ediyor? Oradaki kurullar adaletliyse, Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş ile ilgili rencide edici sözleri nedeniyle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Beşiktaş çok büyük bir camiadır, onu rencide edici kelimeler kullanamazsınız! Kullanıyorsanız, siz de o kurullarda gerekli savunmayı yapın! Bu saygısızlık değil, bu söylemlere Beşiktaş Başkanı olarak yasal bir cevap. Bize ceza verenler, bunları da mantıklı şekilde değerlendirsin."

"TFF BAŞKANLIĞINA ADAYIM YOK"

"TFF Başkanlığı'na bir aday çıkarma gibi görevim yok. Mehmet Büyükekşi'nin karşısına aday çıkarsa ve mantıklı bulursam, destek veririm."

Nathan Redmond

"NATHAN REDMOND İLE SONA YAKLAŞTIK"

"Nathan Redmond ile görüşmelerde sona yaklaştık. Henüz imza yok, karşılıklı görüşmeler sürüyor. Kendisi de kalmaya istekli ve arzulu."

"STAT SPONSORLUĞU: PAZARLIKLAR SÜRÜYOR"

"Stat sponsorluğu, ekonomik bir konu. Pazarlıklarımıza devam ediyoruz, olabildiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu, bir süreç alabilir. Daha sezon başlamadı. Camiaya olumlu bir haber vermeyi Allah inşallah nasip eder."

"BÜYÜKEKŞİ, ÖZBEK'İN SÖZLERİNİ TEKRARLADI"

"Beşiktaş camiası incinmiştir. Bu kulüplerin ağabeyi biziz! Beşiktaş'a karşı böyle konuşamazsınız! Dursun Özbek'in açıklamasını ertesi gün siz tekrar ederseniz, algıya sebep olursanız. Böyle bir açıklama yapıyorsanız, özür dilersiniz. Beşiktaş 120 yıllık bir camia, siz kimsiniz? Bizler bu 120 yıllık tarihi olan bir kulüpte kimiz?"

"HAKSIZ PENALTILARI DA VER, GÖRELİM"

"Bütün kulüpler hakemlerden şikayetçi. Yaptınız ne? Getir MHK, götür MHK! Hakem görevden alındığında bir tek ben doğru olduğunu söyledim. Konyaspor maçtan sonra bir açıklama yapıyor, akıllara ziyan! Konyaspor çok hırslı oynadı, başardılar. Ama 1 puan almayı başardılar. Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Ümit Öztürk gibi hakemi veriyorsunuz, yıllardır Beşiktaş'a verdiği zarar ortada. İkincilik maçına çıkıyoruz, Ümit Öztürk'ü veriyorsunuz! İçimdne neler geçiyor söylemek için ama Beşiktaş Başkanı olduğum için konuşamıyorum. Dursun Özbek gibi zafer sarhoşluğu ile konuşamam. '6 puan vereyim, 3 puan vereyim' demem. Ver, haksız penaltıları da ver, görelim o zaman kaçıncı olduğunu! Herkes cümlelerine dikkat etsin."

Jorge Jesus

"FENERBAHÇE, JESUS'UN ARKASINDA DURUN"

"Galatasaray şampiyon olduysa, Fenerbahçe'nin de katkısı var! Bilerek veya bilmerek. Jorge Jesus konuştu, arkasında durun!"

"UEFA ÇİFTE STANDART UYGULUYOR"

"UEFA'nın uygulamalarına bakın, oynanmamış maçlar için ne kararlar verildi! Ukrayna savaşında ne oldu mesela? Madem öyle, ekonomik sıkıntılar var, o zaman siz de temiz kağıdı istemeyin! Çifte standart bu! Biz puan kovalamadık, adalet kovalamadık!"

Romain Saiss

"SAISS'İ SEVİYORUM, DEVAM ETMELİYİZ"

"Romain Saiss'in kalmasını istiyoruz. Onu seviyorum ve sayıyorum. İyi bir karakter. Kendisinden ne gelecek bilmiyorum. Bir şey gelmeyip, yola devam edeceğimizi düşünüyorum."

"KULÜPLER, TFF BAŞKANINDAN HOŞNUT DEĞİL"

"Kulüpler Birliği'nde hatalı işler yapıyoruz. TFF, kulüplerin sayesinde var. Hakemlere itiraz edenler, hakemler gönderildiğinde sessiz kaldı. Geri geldiklerinde 'İyi oldu' dediler. Herkes fikirlerini söylemekten çekiniyor. Fikirleri söylemek, cezaya sebep olamaz. Ama siz ceza verdiğiniz için herkes susuyor. Kulüpler Birliği'nde herkes ağzında konuyu yuvarlıyor. Mehmet Büyükekşi hakkında net konuşmuyorlar. Ben orada da net konuşan bir iki kişiden biriyim. Ancak başkanlarımız, TFF Başkanı ile ilişkileri kötü olmasın diye lafları yuvarlıyorlar. Bu yüzden Türkiye'de konuları çözemiyoruz. Kulüplerimiz zarar görüyor. Kulüpler Birliği'nde çoğunluk bence mevcut yönetimden hoşnut değil. Ama konuşamıyorlar."

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE ANLAŞAMIYORUZ"

"Kulüpler Birliği'nde kulüplerin anlaşması çok zor. Herkes farklı bir şey düşnüyor. Korkan ve tedirgin olan başkanlarımız var. Tokatlık bir şey varsa, sandık orada. Muhtemelen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıkacaktır. Umarım çıkar, biz de düşünürüz ve kararımızı veririz. Kimseyle şahsi derdimiz yok. Kulüpler Birliği'nde de ortak bir aday çıkarmak mümkün değil, zaten anlaşamıyoruz. Sandıkta cevabımızı vermemiz gerek, hepsi bu. Bunu söyledim, Türk futbolunun düzelmesi için sorunları masaya yatırdık."

"UEFA'DAN CEVAP EKSİK GELDİ"

"Süper Lig için UEFA'ya başvurduk. Sorumuzu anlamamışlar. Gelen cevap anlaşılabilir değil. Bizim sorduğumuz sorunun anlaşılmış olduğunu düşünmüyoruz. Biz onlardan görüş istedik. Bir kez daha başvuracağız. Eksik bir cevap geldi, yeni gelen cevabı sizlerle paylaşacağız."

YABANCI KURALI SÖZLERİ...

"Yabancı kuralı ile ilgili fikirler soruluyor. Daha önce alınmış kararlar uygulanıyor! Yeterli mi cevap? Sürekli gündemde 8+3 var. Türk çocuklarının rekabeti öğrenmesi için yabancılarla rekabet etmeli. Çocuklarımızı eğitim için yurt dışına gönderiyoruz, futbolda da gönderebiliriz. Demokrasi önemli, çoğunluğun dediği olmalı. TFF Başkanı son değerlendirmeyi yapacaktır. Fikir almakta fayda var."

"EN AZ 3 ÇOK İYİ OYUNCU ALACAĞIZ"

"Minimum 3 çok iyi oyuncu transferi yapacağız, çalışmalarımızı yaptık. Gidenler olursa, yerlerine oyuncu alırız. Zaten çalışmalarımız hazır."

Kemal Kılıçdaroğlu

"KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLE..."

"Seçim atmosferi varmış gibi davranmak yanlış. Muhalefet yapın ama seçim varmış gibi davranmayın. Kemal Kılıçdaroğlu bile seçim arifesinde adaylığını açıkladı. O sürece kadar sadece muhalefet yaptı."

"BENİM İÇİN YILDIZ, GENÇ VE EKONOMİK OLAN"

"Yıldız transfer anlayışı herkese göre farklı. Benim için yıldız iyi olan, genç olan ve ekonomik olandır. Keşfetmek önemlidir."

JAMES RODRIGUEZ CEVABI

"James Rodriguez ile ilgilenmiyoruz."

Dele Alli

DELE ALLI'NİN KULÜPTEKİ GELECEĞİ

"Dele Alli ile sözleşmemiz bitti. Geldiğinde çok heyecanlandığımız bir oyuncuydu. Geri dönmeyecek. Kendisinden beklediğimizi alamadık. İnsani olarak toparlanmasını temenni ediyorum"

JACKSON - SAISS - TAYFUR

"Jackson Muleka için kapımızı çalan çok. Romain Saiss'i de istiyorlar. Tayfur Bingöl'ün opsiyonu var, konuşacağız."

"BİZ DE MALLARI SATSAK BORÇ ÖDENİR"

"Bankalar Birliği borcunu kapatacağını söyleyenler, cebinden para çıkarmıyor! Kulübün mal varlıklarını satıyorlar. Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Biz de mal varlıklarımızı satsak, borç ödenir ama bunu yapmayacağız. Biz de öyle halledebilirdik."

"AVRUPALI GİBİ PLAN YAPMAMIZ LAZIM"

"Avrupa'da başarıyı kovalamamız lazım. Avrupalı gibi düşünmemiz ve plan yapmamız lazım. Bunlar bir günde olacak şeyler değil. Uzun vadede başarılı olmak önemli. Camialar bu konuda destek olmalı. Bir senede başarı isteniyor."