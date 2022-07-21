Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Josef de Souza'ya ziyaret
Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın başkanı Ahmet Nur Çebi, ameliyat edilen Josef de Souza'yı hastanede ziyaret etti. Çebi, futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurmuştu. Josef de Souza'yı Ahmet Nur Çebi ziyaret etti.
ÇEBİ, JOSEF'İ YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Çebi, bir süre sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Souza'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
JOSEF SÖZ VERDİ
Söz konusu görüşmede Ahmet Nur Çebi'nin Josef'e, "Futbolda sakatlıklar var. Biz her zaman yanındayız. Eminim ki daha güçlü bir şekilde dönecek ve Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceksin" dediği öğrenildi. Josef ise Çebi'ye yanında olduğu için teşekkür etti ve daha güçlü dönme sözü verdi.
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