Beşiktaş derbi cezasını Kayserispor maçında çekecek
Süper Lig’de Beşiktaş-Kayserispor maçının biletleri satışa sunuldu. Geçen sezonki Fenerbahçe derbisi sebebiyle ceza alan bir bölüm taraftar maçı statta izleyemeyecek.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 1. Haftasında, Vodafone Park'ta Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmanın biletlerinin 4 Ağustos Perşembe günü saat 15:00'te satışa sunulacağını açıkladı. Açıklamada, Fenerbahçe maçı sebebiyle tribün kapatma cezası olduğu ve bu cezanın Kayserispor maçında uygulanacağı ifade edildi.
CEZA ALAN TARAFTARLAR KAYSERİ MAÇINDA YOK
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 12 Mayıs 2022 tarihli toplantısında; 8 Mayıs 2022 tarihinde Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle bir maçlık tribün kapatma cezası verilmiştir. Fenerbahçe karşılaşmasını ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜNÜ 102 numaralı blokta seyreden taraftarların Passolig kartları bir maç süreyle engellenmiş olup, Yukatel Kayserispor karşılaşmasını tribünden seyredemeyeceklerdir" denildi.
BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI
1. Kategori 790TL
2. Kategori 720TL
3. Kategori 580TL
4. Kategori 510TL
5. Kategori 470TL
6. Kategori 380TL
7. Kategori 190TL
8. Kategori 180TL
Kapalı Üst 430TL
VIP 100: 2.350TL
VIP 101 – 126: 1.950TL
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