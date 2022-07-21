Beşiktaş'ta Romain Saiss, İspanya kampında yer aldı
İspanya kampına başlayan Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta yeni transferlerden Romain Saiss de çalışmalara başlayacak. Saiss’in, İspanya kampını önemsediği kaydedildi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya'da çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılara Romain Saiss'ten iyi bir haber geldi.
SAISS ANTRENMANDA YER ALDI
Dizinde yaşadığı problem sonrası Avusturya'da hafif çalışmalar yapan ve hazırlık maçlarında riske edilmeyen Saiss, İspanya'daki kampın bir bölümünde yer aldı. Futbolcu, İspanya kampını hazır hale gelebilmesi açısından çok önemsiyor.
ISMAEL MESAJI VERMİŞTİ
Saiss'in bugün yapılacak antrenmanın tamamında takımla çalışacağı belirtildi. Hatırlanacağı üzere Valerien Ismael, "Saiss'in İspanya kampında bizle birlikte olacağını söyleyebilirim" demişti.
İSPANYA KAMPINDAKİ MAÇLAR
23 Temmuz Cumartesi
20:00 Beşiktaş - Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
26 Temmuz Salı
20:00 Beşiktaş – Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
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