Beşiktaş'ta Romain Saiss, İspanya kampında yer aldı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 12:33

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya'da çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılara Romain Saiss'ten iyi bir haber geldi.

SAISS ANTRENMANDA YER ALDI

Dizinde yaşadığı problem sonrası Avusturya'da hafif çalışmalar yapan ve hazırlık maçlarında riske edilmeyen Saiss, İspanya'daki kampın bir bölümünde yer aldı. Futbolcu, İspanya kampını hazır hale gelebilmesi açısından çok önemsiyor.

ISMAEL MESAJI VERMİŞTİ

Saiss'in bugün yapılacak antrenmanın tamamında takımla çalışacağı belirtildi. Hatırlanacağı üzere Valerien Ismael, "Saiss'in İspanya kampında bizle birlikte olacağını söyleyebilirim" demişti.

İSPANYA KAMPINDAKİ MAÇLAR

23 Temmuz Cumartesi

20:00 Beşiktaş - Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı

20:00 Beşiktaş – Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)