Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF çıkarması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF çıkarması!

9.12.2025 16:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF çıkarması!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmek için Riva'ya gitti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile görüşmek için Riva'ya geldi. 

Başkan Adalı'nın hakem hataları başta olmak üzere gündemdeki konuları dile getireceği toplantıda siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Kaan Kasacı da yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında dün konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalmıştı. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından, maçın devre arası ve sonunda yapılan paylaşımlarla karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili eleştiriler yapılmıştı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara atıfta bulunulmuş ve "Sayın Hacıosmanoğlu’na soruyoruz; Köpeksiz köy bulanlar kim? Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim? “Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım” dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız? “Gerekeni yapacağım” dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?” ifadelerine yer verilmişti

İlgili Konular: #beşiktaş #TFF #serdal adalı #İbrahim Hacıosmanoğlu

İlgili Haberler

Eski hakemler Beşiktaş - Gaziantep FK maçını değerlendirdi: Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?
Eski hakemler Beşiktaş - Gaziantep FK maçını değerlendirdi: Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Nihat Kahveci'den Beşiktaş - Gaziantep FK maçının hakemine sert tepki!
Nihat Kahveci'den Beşiktaş - Gaziantep FK maçının hakemine sert tepki! Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci karşılaşma sonrası maçın hakemine sert tepki gösterdi.
Jota Silva ve Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a kötü haber!
Jota Silva ve Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a kötü haber! Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder ve Jota Silva hakkında açıklama yaptı.