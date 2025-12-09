Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF çıkarması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile görüşmek için Riva'ya geldi.

Başkan Adalı'nın hakem hataları başta olmak üzere gündemdeki konuları dile getireceği toplantıda siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Kaan Kasacı da yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında dün konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalmıştı. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından, maçın devre arası ve sonunda yapılan paylaşımlarla karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili eleştiriler yapılmıştı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara atıfta bulunulmuş ve "Sayın Hacıosmanoğlu’na soruyoruz; Köpeksiz köy bulanlar kim? Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim? “Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım” dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız? “Gerekeni yapacağım” dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?” ifadelerine yer verilmişti