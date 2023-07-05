Beşiktaş Berkan Durmaz'ı kadrosuna kattı
Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ile yolları ayıran Berkan Durmaz'ı renklerine bağladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yollarını ayırdığı Berkan Durmaz Beşiktaş'la anlaştı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında kadromuzda yer alan Berkan Durmaz'a Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Berkan Durmaz
BEŞİKTAŞ BERKAN DURMAZ'I AÇIKLADI
Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada ise "2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren erkek basketbol takımımız, milli basketbolcu Berkan Durmaz'ı kadrosuna kattı" görüşlerine yer verildi.
Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında ayrıca Berkan Durmaz'ın görüntülerinin olduğu bir video da yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, Saray'da Koç ailesini ağırladı
- 'Çok şaşırdığım tarikat buluşması...'
- İYİ Parti'nin A Takımı belli oldu
- Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu!
- Beyanname ve bildirim verme süresi uzatıldı
- Memur maaşında yeni gelişme
- Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması
- Refah paysız maaş zamları belli oldu!
- Bazı vekiller grup toplantısına katılmadı
- Meclis'te 'Yanardağ' gerilimi