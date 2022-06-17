Beşiktaş, Emirhan İlkhan'la sözleşme yeniledi

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcu Emirhan İlkhan'la sözleşme yenilediklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 20:54
Beşiktaş, Emirhan İlkhan'la sözleşme yeniledi
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Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ı takımda tutma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, Vodafone Park'ta genç futbolcu ile bir araya geldi.

Çebi, 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek Emirhan İlkhan'a başarı dileklerinde bulundu.


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