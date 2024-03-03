Beşiktaş deplasmanda farklı kazandı!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 127-89 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş, Adana'da oynanan maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 127-89 yendi.
Salon: Menderes
Hakemler: Tolga Edis, Ömer Sarı, Fatih Erdoğan
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 9, Sena Işık 12, Betül Kutlu 22, Nuran Tutsak 33, Öykü Taşkın 13
Beşiktaş: Lazic 2, Elif Bayram 2, Hatice Sönmez 22, Melek Uzunoğlu 9, Topuzovic 27, Elif Ülkü 5, Ceyda Conker 10, Ceyda Necmiye Bekar 5, Şevval Sıla Kaplan 4, Zümrüt Karahan 41
1. Periyot: 18-36
Devre: 33-61
3. Periyot: 66-99
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