Spor yazarlarından Beşiktaş - Galatasaray maçı tahmini: 'Psikolojik bir travma yaratabilir'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 14:25

Güncelleme: 03.03.2024 - 14:25

Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Spor yazarları bu karşılaşma hakkında tahminde bulundu.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Fernando Santos yönetiminde son 6 maçta yalnızca 1 gol yiyen Beşiktaş, belki seyredenleri oyunuyla mest emiyor. Ama Santos futboluna şüpheyle bakan benim gibilere de skorlarla bir ders veriyor. Portekizli teknik direktörün klasik müzik sakinliği ve emniyeti içeren futboluna heavy-metal ritimleriyle misafir olacak Galatasaray’sa 10 gün önce 4 kupa hayali kuruyorken bugün hedefler ikiye düştü. Bence Galatasaray’ın ligde avantajını koruması için heavy-metalden vazgeçememesi, yoğun oynaması, dominant olması gereken bir maç." (Hürriyet)

"AVANTAJ BEŞİKTAŞ'TA"

Ali Gültiken: "Şu andaki konjonktür, psikolojik olarak Beşiktaş'ın lehine döndü. G.Saray'ın hem Avrupa hem de kupadan elenmesi, ciddi bir sorun. Şu anda yalnızca lig hedefi kaldı. Bu kayıpların baskısını bundan sonra ligde daha çok hissedeceklerdir. Lig maçlarındaki baskı, onların oyununa da bundan sonrası için negatif etki yansıtır. Kadro olarak hâlâ etkili bir kadroları var. Bu önemli. Ama daha da önemlisi, ligde güven duygusu ile birlikte ortaya çıkan motivasyondur. Beşiktaş, hâlâ yeni bir süreci yaşıyor. Bu dönem itibarı ile yeni oyuncularla beraber yeni bir oyunu da oluşturmaya çalışıyor. Beşiktaş'ın gol yemeden son 4 maçta yoluna devam etmesi, oldukça olumlu bir gelişme. Bunun yanında oyun gelişimi de bekleniyor. Süreç içinde ortaya çıkacağını göreceğiz. Galatasaray karşısında dengeli ve savunmayı ön planda tutan oyunu öncelikli tercih olarak göreceğiz." (Sabah)

"KAYBETMEK TRAVMA YARATIR"

Levet Tüzemen: "Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan elenmek G.Saray gibi büyük bir takıma yakışmadı. Yönetim sezon başı pahalı transferler yaparken hedef, UEFA'da finale yürümek, Türkiye Kupası'nı kazanıp, ligde şampiyon olmaktı. Pahalı transferler maalesef tutmadı ve yeterince katkı sağlamadı. Şimdi G.Saraylı oyuncular sadece lig şampiyonluğunu kovalayacaklar. Santos'un Beşiktaş'ı, önce gol yememek üzerine oynuyor, bir gol kıstırırsa skoru korumaya çalışıyor. Okan Buruk eğer Beşiktaş'ı yenmek istiyorsa, "Ben oyunumu oynarım, rakip ne oynarsa oynasın" anlayışı ile hareket etmemeli. Çünkü Beşiktaş derbisi zihinsel ve psikolojik olarak stratejik bir değer kazandı. G.Saraylı oyuncular sakin, sabırlı, dikkatli davranmalı. Takım savunmasına tüm oyuncular destek vermeli. Eğer Galatasaray, Beşiktaş derbisini kazanırsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atar. Yaşanacak kayıp, psikolojik bir travma yaratabilir." (Sabah)

"BEŞİKTAŞ FAVORİ"

Oktay Derelioğlu: "İki takım arasındaki puan farkı bu kadar olmamalıydı. Sezon başından beri Beşiktaş'ta yaşanan yönetim ve teknik direktör değişikleri, takım içi dengelerin bozulması, oyunda ahengin kaybolması Siyah-Beyazlılar'ı yarıştan erken kopardı. Derbide favori olarak gördüğüm takım Beşiktaş... Siyah-Beyazlılar için şeref ve haysiyet maçı olacaktır. Üçüncülüğü kovalayan Beşiktaş sahasında Avrupa'dan ve kupadan elenmiş Galatasaray'ı yenmek isteyecektir. Beşiktaş adına Semih'in ön plana çıkacağını düşünüyorum." (Takvim)