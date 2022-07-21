Beşiktaş İstanbul'da seyircili oynayacak!
Süper Lig ekibi Beşiktaş ile İtalyan kulüp Sampdoria arasında oynanacak hazırlık maçı taraftar karşısında oynanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.
Beşiktaş, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria ile karşılaşacak. Seyircili oynanacak bu mücadeleyle ilgili siyah-beyazlılardan açıklama geldi.
İLK 11'İN ŞEKİLLENDİĞİ MAÇ OLACAK
Fransız teknik direktör Valerien Ismael, kamp döneminde bütün futbolcuları görmek istemişti. İspanya kadrosunu açıklayan siyah-beyazlılar, 11'in büyük ölçüde şekilleneceği Sampdoria maçını çok önemsiyor.
SAMPDORIA MAÇI SEYİRCİLİ
Beşiktaş ile Sampdoria arasındaki maç seyircili oynanacak. Beşiktaş, Sampdoria maçının bilet fiyatlarını resmi sitesinden açıkladı. Bu maçta taraftar desteği de takımın yanında olacak.
BİLET FİYATLARI
1. Kategori 490TL
2. Kategori 460TL
3. Kategori 400TL
4. Kategori 370TL
5. Kategori 320TL
6. Kategori 230TL
7. Kategori 130TL
8. Kategori 120TL
Kapalı Üst 300TL
VIP 100: 1650TL
VIP 101 – 126: 1500TL
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