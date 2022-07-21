Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Serdar Saatçı'nın transfer iddialarına yanıt verdi
Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan Serdar Saatçı'nın başka takıma transfer olacağı yönündeki iddialarına cevap geldi. Ceyhun Kazancı, talimatları uygulayacaklarını ifade etti.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın geleceği hakkında açıklama yaptı. Kazancı, 19 yaşındaki futbolcu için talimatları uygulayacaklarının altını çizdi.
"TRANSFERLE ALAKALI BİR DURUM DEĞİL"
Sözcü’nün haberine göre, Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada, "Transferle alakalı bir durum söz konusu değil. Önceliğimiz disiplin talimatları" ifadesini kullandı.
SPORTING LIZBON İLE ANILIYOR
Teknik direktör Valerien Ismael'in İspanya kampı kadrosuna almadığı genç stoperin adı transferde Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile anılmıştı. Futbolcu, yaptığı yazılı açıklamayla özür dilese de bu özrü kampa alınması için yeterli olmadı.
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