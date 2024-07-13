Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, hazırlık maçında Dinamo Zagreb'le karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş, bugün Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le hazırlık müsabakası oynayacak.
BEŞİKTAŞ - DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?
Lendava Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 18.30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - DİNAMO ZAGREB HANGİ KANALDA?
Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
İlk hazırlık maçını İstanbul'da Ümraniyespor'la oynayan Beşiktaş, 0-0 berabere kalmıştı.
Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 17 Temmuz'da Shakhtar Donetsk, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile karşılaşacak.
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