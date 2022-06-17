Son Dakika: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı

17 Haziran 2022 Cuma, 19:16

Beşiktaş'ın, devre arasında transfer döneminde kadrosuna kattığı ve temmuz ayında Gedson Fernandes için bir paylaşım yapıldı.

Siyah-beyazlıların Portekizli futbolcu için paylaştığı videoda, Gedson'un, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" sözleri yer aldı.

TARAFTARLAR SAATE DİKKAT ÇEKTİ

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın devre arasındaki transferinin ardından ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması giymişti.

Beşiktaş'ın Gedson'un videosunu 19.05'te açıklaması, Galatasaray'a gönderme yapıldı şeklinde yorumlandı.