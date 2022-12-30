Beşiktaş Emlakjet'te Ahmet Kandemir dönemi sona erdi

30 Aralık 2022 Cuma, 15:07

Beşiktaş Emlakjet, başantrenör Ahmet Kandemir ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bu sezon ligde başarısız sonuçlar alınmasının ardından Beşiktaş'ta başantrenör Ahmet Kandemir'in yerine Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Igor Milicic getirildi. 46 yaşındaki Hırvat hoca, Beşiktaş'ın Darüşşafaka'yı yendiği maçı tribünden takip etti. O maçta ise başında Ahmet Kandemir'in yardımcılığını yapan Ömer Uğurata yer almıştı.

Ahmet Kandemir

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"2020-21 sezonundan bu yana Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Ahmet Kandemir ile olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayız.

Ahmet Kandemir'e emekleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."