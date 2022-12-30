Beşiktaşlı kaleci Mert Günok kalede geçit vermedi
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Adana Demirspor karşılaşmasındaki başarılı performansı ile dikkat çekti.
Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesiyle birlikte kaleyi Ersin Destanoğlu'dan alan Mert Günok, Adana Demirspor karşılaşmasında özellikle ilk devrede önemli kurtarışlara imzasını attı.
ADANA DEMİRSPOR'A GEÇİT VERMEDİ
Fanatik'in haberine göre, bu sezon ligdeki 4. karşılaşmasına çıkan tecrübeli file bekçisi, Ndiaye'nin kafa vuruşunda gole izin vermedi. Bu pozisyondan 2 dakika sonra Fredrik Gulbrandsen'in ceza sahasında yakın mesafeden vuruşunda Mert yine başarılıydı.
56'da Gulbrandsen'in vuruşunda ise Mert çaresiz kalsa da tecrübeli oyuncu zor olanı yapıp, topu auta yolladı.
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