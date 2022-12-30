Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan bir ilk

30 Aralık 2022 Cuma, 12:10

Geçen hafta oynanan Gaziantep FK mücadelesinde takımının attığı tek golde asisti yapan Arthur Masuaku, perşembe akşamı da sahnedeydi.

Kongolu sol bek oyuncusu, Adana Demirspor karşılaşmasının 14. dakikasında kazandıkları frikik için topun başına geçti. Yıldız savunmacı, attığı harika golle fileleri sarsıp, takımını öne geçiren isim oldu. 29 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde de başarılı bir performans sergiledi. Masuaku, savunmada elinden geleni yaparken, ataklarda da destek verdi.

Arthur Masuaku

BURAK YILMAZ'DAN SONRA İLK

Fanatik'in haberine göre Masuaku, ayrıca Beşiktaş forması ile 2019 Mart'ta Konyaspor ile oynanan maçın ardından Burak Yılmaz'dan sonra iç sahada frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Deneyimli oyuncu, son golünü ise 4 Aralık 2021'de West Ham forması ile Chelsea'ye atmıştı.