Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'dan bir ilk
Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, Adana Demirspor karşılaşmasında attığı gol ile siyah-beyazlı takımda bir ilki yaşadı.
Geçen hafta oynanan Gaziantep FK mücadelesinde takımının attığı tek golde asisti yapan Arthur Masuaku, perşembe akşamı da sahnedeydi.
Kongolu sol bek oyuncusu, Adana Demirspor karşılaşmasının 14. dakikasında kazandıkları frikik için topun başına geçti. Yıldız savunmacı, attığı harika golle fileleri sarsıp, takımını öne geçiren isim oldu. 29 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde de başarılı bir performans sergiledi. Masuaku, savunmada elinden geleni yaparken, ataklarda da destek verdi.
Arthur Masuaku
BURAK YILMAZ'DAN SONRA İLK
Fanatik'in haberine göre Masuaku, ayrıca Beşiktaş forması ile 2019 Mart'ta Konyaspor ile oynanan maçın ardından Burak Yılmaz'dan sonra iç sahada frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Deneyimli oyuncu, son golünü ise 4 Aralık 2021'de West Ham forması ile Chelsea'ye atmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ulan sana mı kaldı...'
- Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya istifa çağrısı
- Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na hakarete tepki
- İmamoğlu davasında yeni gelişme!
- O restoranın kapısına kilit vuruldu
- Seçim tarihini belirlediler
- Doğalgazda indirim
- SGK'den EYT düzenlemesi açıklaması
- Çağlayan iki kişinin ismini paylaştı: 'Beni çok üzdü'