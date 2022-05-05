Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbi mücadelesinin hakemini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 12:35
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakeminin Arda Kardeşler olduğu duyuruldu.

Arda Kardeşler, Süper Lig'de ilk kez bir derbi karşılaşmasında görev yapacak.


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