Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası Nihat Kahveci: Kural değişsin; derbiler berabere bitmesin
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirirken Mancester derbisinden bir örnek vererek ilginç bir öneride bulundu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşma konuşulmaya devam ediyor. Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci gol beklentisinin yüksek olduğu derbinin sessiz tamamlanması sonrası, NutSpor'da ilginç bir öneride bulundu.
"Buradan herkese sesleniyorum. Golsüz biten derbiler uzatmaya gitsin. Penaltılara gitsin. Biri kazansın" diyen Kahveci, şöyle konuştu,
"Derbiyi beklerken, çok büyük hata ettim. Manchester City-Manchester United maçını izledim. Allah’ım keşke izlemeseydim. Haaland, Foden sakın Türkiye’ye gelip oynamayın! O nasıl bir mücadele, 9 güzel gol. Ben bir futbolsever olarak keyif aldım. Ondan sonra Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gol beklerken, skor 0-0. Büyük hayal kırıklığı. Bir daha yetkililere sesleniyorum. Golsüz biten derbiler uzatmaya gitsin. Yine gol yoksa penaltılara gidilsin. Bu işin gazetesi var, televizyonu var, digital kanalları var. Artık iş Valarien İsmael’in ‘yenilmedim Beşiktaş’ta kaldım’, Jesus’un ‘aman maç berabere bitti’ olayını çoktan geçti. Çok büyüdü bu iş. Dünya bizim derbiyi değil, City-United maçını konuşuyor!"
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