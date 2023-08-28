Beşiktaş, Francisco Montero'nun kiralandığını açıkladı
Beşiktaş, Francisco Montero'nun Arouca'ya kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş, Francisco Montero ile ayrılığı açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, İspanyol savunma oyuncusunun Arouca'ya kiralandığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcularımızdan Francisco Montero, 2023-24 sezonu sonuna kadar Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur.
Francisco Montero'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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