Beşiktaş, Francisco Montero'nun kiralandığını açıkladı

Beşiktaş, Francisco Montero'nun Arouca'ya kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 21:12
Beşiktaş, Francisco Montero'nun kiralandığını açıkladı
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Beşiktaş, Francisco Montero ile ayrılığı açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, İspanyol savunma oyuncusunun Arouca'ya kiralandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcularımızdan Francisco Montero, 2023-24 sezonu sonuna kadar Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur.

Francisco Montero'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


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